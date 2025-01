Juventusnews24.com - Morata, svolta clamorosa: l’ex Juve può lasciare subito il Milan! Le ultimissime sul futuro dell’attaccante spagnolo

di RedazionentusNews24puòil. Accordo vicino con il Galatasaray: tutti i dettagli e le ultime suldellosul futuruo di Alvaro, che in questo momento sembrerebbe lontano dal rimanere al. Infatti, l’arrivo di Santiago Gimenez può liberare l’attaccante ex, ritornato in Italia durante la sessione estiva di mercato.Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il Galatasaray è in trattativa avanzata per acquistare loe sono in corso i colloqui per concludere presto l’accordo; con tutte le parti sono pronte a siglare l’accordo nelle prossime ore.Leggi suntusnews24.com