Juventusnews24.com - Massimo Mauro non ci sta: «Era giusto cambiare, ma non bisogna dimenticare questo sulla Juve»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ex calciatore, ha commentato così la situazione in casadopo i risultati in campionato e Champions League: le sue dichiarazioniha commentato la situazione in casadopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica ai microfoni di Tutti Convocati. Di seguito le parole dell’ex calciatore:PAROLE – «Laha dimostrato di avere qualcosa dal punto di vista tecnico e tattico. Era, ma nonche lanon può stare a 16 punti dalla prima in campionato e in Champions in queste condizioni».Leggi suntusnews24.com