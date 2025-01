Oasport.it - LIVE Italia-Bielorussia 1-1, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: pareggia Selyuk

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.20 Tiro di Barichello bloccato in mischia.09.45 Pressa ora l’alla ricerca della nuova rete del vantaggio.10.30 Rete diche rimette tutto in pari,1-1.11.01tentativo che finisce fuori dopo una deviazione.12.09 De Oira non trova la porta da buona posizione.13.30 Giallo per Pinchuk. Fallo su Barichello.13.59 Liberti prova il tiro, presente Luksha con la sua parata.14.27 Tiro di Barichello bloccato dalla difesa bielorussa.15.50 Parata di Bellobuono su Shimanovski.16.44 Fallo di Italo Rosseti su Shvedko, riparte la.17.20 Tiro di Pulvirenti, para Luksha tranquillamente.17.50 Primi cambi veloci per la.18.30 Lancio lungo per De Oira, l’attaccante azzurro non controlla.19.