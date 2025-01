Ilgiorno.it - La Valtellina fa il bis: dopo le Olimpiadi 2026, arrivano i giochi invernali giovanili 2028

Sondrio, 30 gennaio 2025 –ancora protagonista del grande sport con una manifestazione internazionale, in attesa della festa di Milano-Cortina. Alla provincia di Sondrio – e quindi alla regione Lombardia – sono stati infatti assegnati iolimpicigiovani del, in “coabitazione” con Veneto e Trentino, sotto l'ombrello del progetto Dolomiti-. Profondo il legame con l’evento a cinque cerchi “senior" in programma fra Milano, lae Cortina nel: impianti e strutture, infatti, saranno gli stessi, riducendo così l’impatto economico e ambientale della seconda manifestazione. La scelta Il via libera alla candidatura “Dolomiti-” è stato dato dal Cio durante la 143esima sessione in corso a Losanna, in Svizzera. L'esecutivo del Comitato olimpico internazionale aveva “raccomandato” già a dicembre l'assegnazione all'Assemblea.