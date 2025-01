Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 1° al 7 febbraio 2025: cos’è successo a Manuel e Curro?

Leggi su Superguidatv.it

Cosa ci riserveranno le puntate Lain onda nella settimana dal 1° al 7? Riflettori puntati su, che saranno al centro dei timori degli abitanti del palazzo. Dopo essere partiti per il fronte, i due ragazzi non daranno più notizie, e tutti penseranno al peggio.TrameLaaccaduto a? Lorenzo riceve una lettera da un ufficiale, nella quale è scritto che i due ragazzi non sono nella lista dei caduti, ma si precisa anche che l’elenco è incompleto e mancano i tre quarti dei nomi. Il dubbio rimane e tutti a palazzo sono preoccupati.Jana informa della lettera arrivata dal fronte anche Catalina, che continua a vivere nell’hangar. La situazione della ragazza si fa sempre più critica. Romulo sente che Cruz vuole internare la figliastra in un ospedale psichiatrico e lo riferisce ad Alonso.