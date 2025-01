Thesocialpost.it - Italia, un’altra scossa di terremoto: “Sentita molto bene”

Torna a tremare il Messinese. Nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, una scossa di magnitudo 2.5 sulla scala Richter è stata registrata nel cuore dei Nebrodi, con epicentro nei pressi di San Teodoro. Il sisma, rilevato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si è verificato a una profondità di 34 chilometri. Non si segnalano danni a persone o cose, ma la scossa è stata avvertita distintamente in alcune aree limitrofe. Le autorità continuano a monitorare la situazione, in un territorio da sempre caratterizzato da una significativa attività sismica.