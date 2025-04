Al San Gerardo 500 interventi con i robot in poco più di un anno i vantaggi della tecnica mini-invasiva

interventi chirurgici, prevalentemente oncologici e di alta complessità, effettuati da febbraio 2024 a oggi al San Gerardo di Monza. Grazie a questi numeri la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori è stata uno dei centri europei che ha fatto più interventi dal momento dell’installazione della prima piattaforma robotica. Grazie a questo risultato . Leggi su Ilnotiziario.net Sono 500 glichirurgici, prevalentemente oncologici e di alta complessità, effettuati da febbraio 2024 a oggi al Sandi Monza. Grazie a questi numeri la Fondazione IRCCS Sandei Tintori è stata uno dei centri europei che ha fatto piùdal momento dell’installazioneprima piattaformaica. Grazie a questo risultato .

