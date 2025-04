Bagnacavallo dal 1 maggio attiva la Ztl estiva in piazza della Libertà

Bagnacavallo (Ravenna); 28 aprile 2025 - A Bagnacavallo da giovedì prossimo (1 maggio) entrerà in vigore la regolamentazione estiva della Zona a traffico limitato (Ztl) in piazza della Libertà. La Ztl estiva sarà attiva fino al 30 settembre: nei giorni festivi il divieto di transito sarà in vigore dalle 9 alle 24, nei giorni feriali dalle 20 alle 24, mentre il sabato mattina l'accesso sarà limitato dalle 5 alle 14 per consentire lo svolgimento del mercato settimanale.Il transito sarà consentito ai veicoli dei servizi pubblici, di polizia e di soccorso, ai velocipedi e ai mezzi al servizio di persone con disabilità muniti di regolare contrassegno. Potranno inoltre accedere alla Ztl i veicoli dei residenti e i mezzi autorizzati dalla Polizia Locale. La segnaletica installata agli accessi di piazza della Libertà indicherà chiaramente, in ogni momento, lo stato di apertura o chiusura dei varchi.

