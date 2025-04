Atalanta-Lecce in campo tra le polemiche la maglia in memoria di Fiorita | Nessun valore nessun colore

Atalanta-Lecce al Gewiss Stadium è stato teso e carico di rabbia. Il motivo è la gestione, giudicata scandalosa, della Lega Serie A dopo la morte improvvisa di Graziano Fiorita, storico massofisioterapista del Lecce, scomparso a soli 38 anni durante il ritiro con la squadra. Invece di un rinvio, la Lega ha deciso di far giocare la partita, scatenando la protesta del club salentino che è sceso in campo con una maglia completamente bianca, senza stemmi o sponsor, con la scritta "Nessun valore, nessun colore".

