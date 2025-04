Nuovo Papa come funziona il Conclave | niente cellulari né tv clausura assoluta per i cardinali

niente cellulari, né pc, né tv, vietata anche la lettura di quotidiani. Finestre rigorosamente chiuse in Sistina. Per i cardinali che entreranno in Conclave per eleggere il Nuovo Papa (133 su 135 con diritto di voto, anche se resta da sciogliere il nodo Becciu) c'è la clausura assoluta, altrimenti – come dice la Costituzione apostolica.

