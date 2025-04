Milan nuovo attaccante dall’Olanda | firma a zero

Milan potrebbe regalare un nuovo colpo dall’Olanda dopo l’affare Gimenez. Una svolta decisiva per l’attaccante: firma a zeroIl Milan cercherà di programmare la prossima stagione a partire dai prossimi giorni. I rossoneri proveranno così a trionfare anche in Coppa Italia sfidando il Bologna targato Vincenzo Italiano: pronto l’affare a parametro zero per sognare in grande. Una grande voglia di imporsi nel calcio internazionale: il nuovo intreccio sul fronte calciomercato.Milan, nuovo attaccante dall’Olanda: colpo per l’Europa – Lapresse – calciomercato.it La dirigenza rossonera continua a programmare la prossima stagione in attesa di conoscere il nome del nuovo direttore sportivo. Il Milan è al lavoro per puntellare la rosa del futuro: Sergio Conceicao si giocherà tutto nella finale di Coppa Italia, decisiva per centrare anche la qualificazione in Europa League. Calciomercato.it - Milan, nuovo attaccante dall’Olanda: firma a zero Leggi su Calciomercato.it Il calciomercato in casapotrebbe regalare uncolpodopo l’affare Gimenez. Una svolta decisiva per l’Ilcercherà di programmare la prossima stagione a partire dai prossimi giorni. I rossoneri proveranno così a trionfare anche in Coppa Italia sfidando il Bologna targato Vincenzo Italiano: pronto l’affare a parametroper sognare in grande. Una grande voglia di imporsi nel calcio internazionale: ilintreccio sul fronte calciomercato.: colpo per l’Europa – Lapresse – calciomercato.it La dirigenza rossonera continua a programmare la prossima stagione in attesa di conoscere il nome deldirettore sportivo. Ilè al lavoro per puntellare la rosa del futuro: Sergio Conceicao si giocherà tutto nella finale di Coppa Italia, decisiva per centrare anche la qualificazione in Europa League.

Su altri siti se ne discute

Calciomercato Milan, quale nuovo attaccante? Spuntano due nomi nuovi - Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante per la sessione estiva di calciomercato. Accanto ai soliti noti, ecco due alternative 🔗pianetamilan.it

Juve, pronto il primo colpo estivo: nuovo attaccante dall’Arsenal - La Juve in vista dell’estate è pronta ad affondare il colpo per il primo rinforzo del nuovo anno ed in tal senso si pensa al reparto avanzato. L’attaccante arriva dall’Arsenal e si tratta di un innesto di valore. I bianconeri stanno facendo i conti con una situazione a dir poco difficile ed incandescente. Per tanti motivi. Innanzitutto il problema principale sono state le scelte e le decisioni prese nella passata estate. 🔗calciomercato.it

San Siro, nuovo stadio per Inter e Milan e indagine: il riassunto dall’inizio - Dove giocheranno Inter e Milan? Il futuro di San Siro è incerto e ormai da mesi si discute, contratta, indaga e progetta. Nerazzurri e rossoneri, insieme al Comune, sono al centro di un vero e proprio caso, suddiviso in più puntate. Proviamo allora a fare chiarezza, spiegando cos’è accaduto e cosa potrebbe succedere. C’è davvero la possibilità che Milano abbia tre stadi di calcio? Il Meazza verrà realmente “abbandonato”? E cos’è questa indagine in corso? Facciamo il punto della situazione. 🔗quifinanza.it

Se ne parla anche su altri siti

Milan, nuovo attaccante dall’Olanda: firma a zero; SANTIAGO GIMENEZ: FOCUS E CURIOSITÀ; Ufficiale | Okafor è un nuovo calciatore del Napoli; Santiago Gimenez nuovo giocatore del Milan, ma non può giocare il derby con l'Inter: la regola è chiara. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Milan ha scelto il vice Gimenez: nuovo bomber in arrivo? - Il Milan ha preso una decisione chiara sul nuovo bomber da portare all’ombra della Madonnina: Furlani pesca dalla Serie A! 🔗spaziomilan.it

Milan, Gimenez rompe l'incantesimo: il futuro è già deciso - 79 lunghissimi giorni dopo l`ultima volta al Feyenoord in Champions League Santiago Gimenez è tornato al gol con la maglia del Milan. Il centravanti messicano. 🔗msn.com

Milan, cambia il suo futuro: il merito è di Conceicao, nessuno se l’aspettava - Milan, nessuno se l'aspettava: non solo Jovic, cambia anche il suo futuro ed il merito è di Sergio Conceiçao Il Milan, seppur soffrendo, ha la meglio sul ... 🔗rompipallone.it