Atp Madrid 2025 si ferma per blackout bloccato Arnaldi

Madrid 2025 è stato sospeso a causa di un importante blackout segnalato in Spagna e Portogallo. Il circuito ATP ha dichiarato che due match di singolare e uno di doppio erano in corso quando è saltata la corrente alle 12:34 ora locale (10:34 GMT). Sospeso anche il match in cui stava giocando l’italiano Matteo Arnaldi.“Il blackout impedisce l’uso dei sistemi elettronici di chiamata delle linee e ha lasciato anche una telecamera a ragno penzolante sopra il campo all’interno dello stadio Manolo Santana”, ha aggiunto l’ATP.Grigor Dimitrov stava conducendo su Jacob Fearnley 6-4, 5-4 all’interno dello stadio principale quando il gioco è stato interrotto. C’erano anche match femminili programmati. La compagnia elettrica spagnola RedEléctrica ha dichiarato che la penisola iberica è stata colpita. Lapresse.it - Atp Madrid 2025 si ferma per blackout, bloccato Arnaldi Leggi su Lapresse.it Il gioco al torneo di tennis Atpè stato sospeso a causa di un importantesegnalato in Spagna e Portogallo. Il circuito ATP ha dichiarato che due match di singolare e uno di doppio erano in corso quando è saltata la corrente alle 12:34 ora locale (10:34 GMT). Sospeso anche il match in cui stava giocando l’italiano Matteo.“Ilimpedisce l’uso dei sistemi elettronici di chiamata delle linee e ha lasciato anche una telecamera a ragno penzolante sopra il campo all’interno dello stadio Manolo Santana”, ha aggiunto l’ATP.Grigor Dimitrov stava conducendo su Jacob Fearnley 6-4, 5-4 all’interno dello stadio principale quando il gioco è stato interrotto. C’erano anche match femminili programmati. La compagnia elettrica spagnola RedEléctrica ha dichiarato che la penisola iberica è stata colpita.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 23 aprile, ordine delle partite, tv, streaming - Continua il gran ballo di Madrid, a oltre 650 metri sul livello del mare, per il secondo Masters 1000 sulla terra rossa nonché quarto in generale, corrispondente anche al quinto WTA 1000 stagionale e primo, in questo caso, sul mattone tritato. Oggi si completano i primi turni femminili e iniziano quelli maschili. Se tra le donne, salvo ripescaggi, non ci sarà nessuna presenza azzurra oggi, tra gli uomini ce ne sono tre da registrare. 🔗oasport.it

Atp Madrid 2025, Federico Cinà vince contro Wong e vola al secondo turno - Federico Cinà ha vinto il match contro Coleman Wong all’Atp Madrid 2025. L’azzurro, n°373 del ranking, ha superato il tennista di Hong Kong, n°169, con il punteggio di 7-6(5) 6-1 in un’ora e 18 minuti. Per lui si tratta della seconda vittoria in un torneo Masters 1000 dopo quella di Miami. Il 18enne di Palermo, iscritto alla competizione grazie a una wild card, al secondo turno affronterà lo statunitense Sebastian Korda (n°24 Atp e n°23 del seeding) contro cui non ha mai giocato. 🔗lapresse.it

LIVE Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: in corso l’incontro precedente - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 Matteo Arnaldi ha vinto il primo set 6-3 contro Damir Dzumhur. Al termine di questo match inizierà l’incontro tra Bolelli/Vavassori e Salisbury/Skupski. 11.50 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Bolelli/Vavassori e Salisbury/Skupski. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI e i britannici Salisbury/Skupski, ci si giocano gli ottavi del tabellone di doppio maschile. 🔗oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Cobolli eliminato al 3° turno dell'Atp Madrid: Nakashima vince 7-5, 6-3. HIGHLIGHTS; Cobolli si ferma al terzo turno: agli ottavi va Nakashima; ATP Madrid 2025, qualificazioni: avanza un super Fognini. Fuori Nardi; Darderi non si ferma più: debutto convincente a Madrid, ora sfida Tiafoe. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cosa è successo nell’ATP di Madrid: immagini tv sparite e ritardi nelle partite - Quello che in un primo momento sembrava essere un semplice problema circoscritto ai Mutua Madrid Open 2025 di tennis, si è rivelato essere molto più ... 🔗oasport.it

ATP-WTA Madrid: anche il tennis risente del blackout, programma sospeso - Tennis - ATP | Si ferma il tennis nella capitale spagnola a causa di un’improvvisa sospensione dell’elettricità ... 🔗ubitennis.com

Il black out ferma Madrid ma non Arnaldi: battuto Dzmuhur, è agli ottavi - Match interrotto per dieci minuti, poi ripreso senza immagini televisive. Al prossimo Matteo affronterà uno tra Tiafoe e Muller ... 🔗gazzetta.it