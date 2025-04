Nico Paz Inter Ludi allontana i nerazzurri | Dipendiamo dal Real Madrid! La nostra volonta è chiara…

Nico Paz Inter, Ludi allontana i nerazzurri: «Dipendiamo dal Real Madrid! La nostra volontà è chiara.» Le parole del direttore sportivaCarlalberto Ludi ha parlato a Radio Anch’io Sport della stagione e del futuro del Como, parlando anche di Nico Paz, obiettivo del calciomercato Inter.Nico PAZ – «Quella di Nico è sicuramente una posizione molto sensibile, siamo legati al giocatore e al ragazzo in maniera molto forte. Penso che abbia trovato il contesto perfetto per performare. La nostra volontà è chiara, Dipendiamo dalla recompra del Real Madrid. Le Interlocuzioni sono ottime, i rapporti sono molto buoni, anche in virtù del buon lavoro che abbiamo fatto su Nico. Ci sentiamo abbastanza fiduciosi che Nico possa rimanere. È normale che la permanenza stessa di Cesc sarà garanzia di evoluzione del progetto». Internews24.com - Nico Paz Inter, Ludi allontana i nerazzurri: «Dipendiamo dal Real Madrid! La nostra volonta è chiara…» Leggi su Internews24.com Paz: «dal! Lavolontà è chiara.» Le parole del direttore sportivaCarlalbertoha parlato a Radio Anch’io Sport della stagione e del futuro del Como, parlando anche diPaz, obiettivo del calciomercatoPAZ – «Quella diè sicuramente una posizione molto sensibile, siamo legati al giocatore e al ragazzo in maniera molto forte. Penso che abbia trovato il contesto perfetto per performare. Lavolontà è chiara,dalla recompra del. Lelocuzioni sono ottime, i rapporti sono molto buoni, anche in virtù del buon lavoro che abbiamo fatto su. Ci sentiamo abbastanza fiduciosi chepossa rimanere. È normale che la permanenza stessa di Cesc sarà garanzia di evoluzione del progetto».

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nico Paz Inter, il direttore sportivo del Como chiosa sulla possibile cessione: che risposta di Ludi! - di RedazioneNico Paz Inter, il direttore sportivo del Como chiosa sulla possibile cessione: che risposta di Ludi! Le sue parole prima del match con l’Empoli Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di Como Empoli, il direttore sportivo del club lombardo, Carlalberto Ludi ha risposto così sul futuro di Nico Paz, obiettivo del calciomercato Inter per la prossima stagione. CI SARÀ DA DIVERTIRSI NEI PROSSIMI ANNI? – «Me lo auguro per me e per la comunità di Como, devo ringraziare il presidente e la proprietà che mi hanno dato fiducia dopo 6 anni entusiasmanti, abbiamo ... 🔗internews24.com

Como, Ludi: "Nico Paz e Fabregas rimangono anche l'anno prossimo" - In questa stagione il Como ha messo in mostra il talento di Nico Paz sul campo e di Cesc Fabregas in panchina. I due sono nel mirino di grandi... 🔗calciomercato.com

Calciomercato Inter LIVE: piano per Valentin Carboni, la clausola per vedere Nico Paz in nerazzurro. Arda Guler… - di RedazioneEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. 🔗internews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Como, Ludi taglia corto sul futuro di Nico Paz: Se sarà ancora qui l'anno prossimo? Sì; Ludi (ds Como): “Nessuna telefonata per Paz. Fabregas predestinato, inverosimile immaginare…”; Como, il DS Ludi annuncia Dele Alli e blinda Paz: “A gennaio…”; Como, Ludi: Trattenere Nico Paz? Saremmo folli a non provarci fino alla fine. Poi capiamo gli altri club.... 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Como, Ludi: «Nico Paz? Dipendiamo dal Real Madrid, ma c’è fiducia per un motivo. Fabregas-Roma? La verità è questa» - Le parole di Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, sul futuro di Nico Paz in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli Carlalberto Ludi ha parlato a Radio Anch’io Sport della stagione e ... 🔗calcionews24.com

Ludi: "Fiduciosi che Nico Paz resti al Como. Fabregas? Stiamo programmando il futuro" - Le parole del direttore sportivo dei lariani dopo la salvezza conquistata con quattro turni d'anticipo: cos'ha detto ... 🔗msn.com

Como, Ludi: “Nico Paz? Dipendiamo dalla recompra del Real Madrid” - Dal futuro di Fabregas a Nico Paz e Diao: le dichiarazioni di Carlalberto Ludi, ds del Como, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 ... 🔗gianlucadimarzio.com