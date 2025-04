Harry Potter Henry Cavill aveva fatto un provino per un ruolo | Spero che nessuno pubblichi quei filmati

Henry Cavill ha quasi ottenuto un ruolo importante nella saga cinematografica di Harry Potter e la parte a cui si era proposto, è andata a un'altra star dell'universo DC. Henry Cavill sfiorò il mondo magico di Harry Potter, tentando di ottenere un ruolo poi andato a un giovane e futuro attore prestato anche lui all'universo DC. Una scelta di casting, influenzata anche dall'età, che cambiò per sempre il destino di entrambi gli attori, portandoli su strade diverse ma ugualmente luminose tra cinecomic e saghe leggendarie. Ma per quale ruolo si era proposto e quale attore l'ha sostituito? Henry Cavill a un passo dalla magia: il ruolo di Cedric sfumato Quando nel 2005 Harry Potter e il Calice di Fuoco esplose al botteghino, conquistando oltre 890 milioni di dollari

