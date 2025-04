Autoabbronzante | pochi step per una pelle dorata senza aloni

pelle leggermente dorata e luminosa tutto l’anno? Un velo di abbronzatura ci fa sentire subito più belle ma purtroppo non tutti riescono a esporsi regolarmente al sole. Ecco che entrano in gioco gli autoabbronzanti.Prodotti pratici e comodi per chi desidera una pelle dorata in pochi step, sono il rimedio perfetto quando le vacanze sono ancora lontane. Gli autoabbronzanti si presentano generalmente in forma fluida, simili a creme solari, lozioni o gel. Ma come si usano? Prima di applicare l’Autoabbronzante, è necessario ogni volta fare un scrub per uniformare l’esfoliazione cutanea così da eliminare dalla superficie le cellule morte. Successivamente è bene applicare una crema idratante insistendo sulle zone più secche (gomiti, ginocchia, mani, piedi), per ottenere un effetto più naturale. Amica.it - Autoabbronzante: pochi step per una pelle dorata (senza aloni) Leggi su Amica.it Chi non desidera unaleggermentee luminosa tutto l’anno? Un velo di abbronzatura ci fa sentire subito più belle ma purtroppo non tutti riescono a esporsi regolarmente al sole. Ecco che entrano in gioco gli autoabbronzanti.Prodotti pratici e comodi per chi desidera unain, sono il rimedio perfetto quando le vacanze sono ancora lontane. Gli autoabbronzanti si presentano generalmente in forma fluida, simili a creme solari, lozioni o gel. Ma come si usano? Prima di applicare l’, è necessario ogni volta fare un scrub per uniformare l’esfoliazione cutanea così da eliminare dalla superficie le cellule morte. Successivamente è bene applicare una crema idratante insistendo sulle zone più secche (gomiti, ginocchia, mani, piedi), per ottenere un effetto più naturale.

