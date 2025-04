Scomparso un uomo a Cesano Maderno | Non è rientrato a casa Ricerche al Parco delle Groane anche con droni e cani molecolari

Cesano Maderno (Monza e Brianza), 28 aprile 2025 – È dalla notte tra domenica 27 e lunedì 28 aprile 2025 che si sono mobilitati i Carabinieri e squadre del Comando di Monza e Brianza dei Vigili del Fuoco, a Cesano Maderno (provincia di Monza e Brianza), per la ricerca di un uomo – di cui al momento non si conoscono l'età e la nazionalità – che nelle scorse ore non ha fatto rientro a casa. A segnalare il mancato rientro dell'uomo è stata una telefonata che è pervenuta al 112 nella serata di ieri, domenica 28 aprile. Immediatamente è scattata una grande mobilitazione delle Forze dell'ordine ben coordinate tra loro.Le Ricerche con droni e cani molecolariStando a quanto emerso da diverse ore le Ricerche dello Scomparso si sono concentrate nell'area boschiva del Parco delle Groane, con l’apporto di squadre VVF appiedate e del nostro nucleo cinofilo. Ilgiorno.it - Scomparso un uomo a Cesano Maderno: “Non è rientrato a casa”. Ricerche al Parco delle Groane, anche con droni e cani molecolari Leggi su Ilgiorno.it (Monza e Brianza), 28 aprile 2025 – È dalla notte tra domenica 27 e lunedì 28 aprile 2025 che si sono mobilitati i Carabinieri e squadre del Comando di Monza e Brianza dei Vigili del Fuoco, a(provincia di Monza e Brianza), per la ricerca di un– di cui al momento non si conoscono l'età e la nazionalità – che nelle scorse ore non ha fatto rientro a. A segnalare il mancato rientro dell'è stata una telefonata che è pervenuta al 112 nella serata di ieri, domenica 28 aprile. Immediatamente è scattata una grande mobilitazioneForze dell'ordine ben coordinate tra loro.LeconStando a quanto emerso da diverse ore ledellosi sono concentrate nell'area boschiva del, con l’apporto di squadre VVF appiedate e del nostro nucleo cinofilo.

