tregua tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. La coppia, che nel 2023 aveva acquistato una lussuosa villa da 68 milioni di dollari a Beverly Hills, è ora alle prese con una diatriba che sta tenendo banco: la vendita della proprietà. Un conflitto che, secondo quanto riportato da TMZ, non accenna a placarsi. Il punto di rottura è la diversa visione su come liberarsi della casa: mentre Affleck sarebbe pronto a svenderla, Lopez aspetta l’offerta “giusta”.Il motivo di tanta divisione è semplice: nonostante il prezzo elevato, la villa non ha suscitato alcun vero interesse sul mercato. La proprietà, comprata dai due nel maggio 2023 per una cifra che sfiora i 61 milioni di dollari in contante, è rimasta invenduta. A peggiorare le cose, il parere di alcuni esperti del settore che suggeriscono un abbassamento del prezzo di almeno il 15%. Ilfattoquotidiano.it - “Nessuno vuole comprare la villa da 68 milioni di dollari di Jennifer Lopez e Ben Affleck”: le indiscrezioni che non danno tregua all’ex coppia Leggi su Ilfattoquotidiano.it Non sembra essercitrae Ben. La, che nel 2023 aveva acquistato una lussuosada 68dia Beverly Hills, è ora alle prese con una diatriba che sta tenendo banco: la vendita della proprietà. Un conflitto che, secondo quanto riportato da TMZ, non accenna a placarsi. Il punto di rottura è la diversa visione su come liberarsi della casa: mentresarebbe pronto a svenderla,aspetta l’offerta “giusta”.Il motivo di tanta divisione è semplice: nonostante il prezzo elevato, lanon ha suscitato alcun vero interesse sul mercato. La proprietà, comprata dai due nel maggio 2023 per una cifra che sfiora i 61diin contante, è rimasta invenduta. A peggiorare le cose, il parere di alcuni esperti del settore che suggeriscono un abbassamento del prezzo di almeno il 15%.

