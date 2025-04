Google Wallet permetterà di aggiungere le carte tramite NFC

Google Wallet permetterà agli utenti del servizio di aggiungere le proprie carte di pagamento tramite tecnologia NFC.L'articolo Google Wallet permetterà di aggiungere le carte tramite NFC proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Google Wallet permetterà di aggiungere le carte tramite NFC Leggi su Tuttoandroid.net Un prossimo aggiornamento diagli utenti del servizio dile propriedi pagamentotecnologia NFC.L'articolodileNFC proviene da TuttoAndroid.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Diverse novità per Google Wallet in attesa del Google I/O 2025 - In attesa del prossimo evento dedicato agli sviluppatori Google Wallet inizia a ricevere una serie di novità L'articolo Diverse novità per Google Wallet in attesa del Google I/O 2025 proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Google Wallet supporta lo standard Aliro su Android e Wear OS - Google Wallet annuncia un aggiornamento con cui è ora possibile supportare lo standard delle smart lock Aliro su Android e Wear OS. L'articolo Google Wallet supporta lo standard Aliro su Android e Wear OS proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Google lavora per aggiungere la funzione di traduzione automatica a “Cerchia e cerca” - Google potrebbe presto arricchire "Cerchia e cerca" con la funzionalità di traduzione automatica per semplificare l'operazione di traduzione. L'articolo Google lavora per aggiungere la funzione di traduzione automatica a “Cerchia e cerca” proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Se ne parla anche su altri siti

COME INSERIRE UNA CARTA SU GOOGLE WALLET E COME PAGARE. ECCO LA GUIDA COMPLETA; Google Wallet ora permette anche ai bambini di pagare con lo smartphone; Google Wallet: arriva il tap-to-pay per bambini, ecco cosa significa; Migliori Carte Compatibili con Google Wallet 2025. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne