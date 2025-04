Abodi Siamo fiduciosi che Palermo possa avere uno stadio all’altezza

Palermo (ITALPRESS) – "Convenzione stadio Barbera per ristrutturazione? Le occasioni arrivano dalle volontà delle parti che sono state manifestate più volte, l'amministrazione comunale ed il Club. Ci vedremo per valutare insieme gli stati di avanzamento nel rispetto dei ruoli ma questo è un progetto irreversibile e quindi da questo punto di vista Siamo fiduciosi che anche Palermo possa avere – con o senza gli Europei del 2032 – l'opportunità di uno stadio moderno accessibile all'altezza delle ambizioni del club e della città". Così il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione dell'Hub Rete di Palermo.

