Carpi si sale sulla Torre campanaria della Sagra per ammirare la città dall' alto

Torre campanaria della Sagra di Carpi sarà aperta alle visite domenica 4 maggio: dalle 15 alle 19, il pubblico potrà salire fino in cima e ammirare il panorama della città all’alto dei quasi cinquanta metri del campanile. È l’ultimo appuntamento in programma per la stagione primaverile, le. Modenatoday.it - Carpi, si sale sulla Torre campanaria della Sagra per ammirare la città dall'alto Leggi su Modenatoday.it Ladisarà aperta alle visite domenica 4 maggio:e 15 alle 19, il pubblico potrà salire fino in cima eil panoramaall’dei quasi cinquanta metri del campanile. È l’ultimo appuntamento in programma per la stagione primaverile, le.

Ne parlano su altre fonti

Alla Torre dell’Uccelliera di Carpi un’esposizione di vasetti in ceramica “per raccogliere le lacrime” - “Lacrimarium” è l’installazione di Rita Lugli che si può visitare sabato 8 e domenica 9 marzo alla Torre dell’Uccelliera, in piazza Martiri, nell’ambito del programma di iniziative per la Giornata internazionale della donna promosso dal Comune di Carpi e dall’Unione Terre d’argine. Ceramista... 🔗modenatoday.it

Carpi. La torre della Sagra riapre alle visite - Domenica 2 marzo la torre campanaria della chiesa della Sagra riapre alle visite: dalle 15 alle 18, il pubblico potrà salire fino in cima e ammirare il panorama della città all’alto dei quasi cinquanta metri del campanile. L’iniziativa sarà ripetuta anche domenica 6 aprile e domenica 4 maggio... 🔗modenatoday.it

Torre Annunziata, sequestrati droga e armi - Tempo di lettura: < 1 minutoA Torre Annunziata i carabinieri hanno effettuato una serie di perquisizioni e rastrellamenti nel rione delle carceri. Operazione condotta con il contributo dei carabinieri dello squadrone eliportato cacciatori di Calabria e unità cinofile. Un intero rione setacciato palmo a palmo. All’interno di uno stabile abbandonato è stato rinvenuto un borsone. Al suo interno una pistola mitragliatrice Uzi con il relativo munizionamento, un fucile a pompa carico e pronto a sparare, due pistole – una browning e una 357 magnum – e 40 cartucce di vario calibro. 🔗anteprima24.it

Su questo argomento da altre fonti

Carpi, si sale sulla Torre campanaria della Sagra per ammirare la città dall'alto. 🔗Cosa riportano altre fonti

Domenica 4 maggio si sale sulla Torre della Sagra - Domenica 4 maggio la Torre campanaria della Sagra sarà aperta alle visite: dalle 15 alle 19, il pubblico potrà salire fino in cima e ammirare il panorama della città all’alto dei quasi cinquanta metri ... 🔗temponews.it

Da Carpi a Torre del Greco, 770 Km in bici: ecco l’avventura di Michele e Jlenia - Torre del Greco – Il cicloturismo parte da Carpi per arrivare in Campania. Loro sono Michele Iacomino e Jlenia Amelio, due ragazzi già conosciuti per le loro formidabili prestazioni podistiche: hanno ... 🔗latorre1905.it