Sono allibita da Silvia Toffanin si è accanita contro di me | ex gieffina affonda la conduttrice ecco chi è

Silvia Toffanin ha parlato a lungo del suo passato sentimentale con Lulù Selassié. Ma le sue parole non Sono passate inosservate: l’ex gieffina, infatti, è esplosa letteralmente sui social, accusando non solo l’ex compagno di aver raccontato menzogne, ma anche la stessa conduttrice di aver permesso, secondo lei, un “accanimento” nei suoi confronti.Il caso ha immediatamente fatto il giro del web, dividendo il pubblico e alimentando nuove tensioni attorno a una storia che sembrava ormai archiviata.Cosa ha detto Manuel Bortuzzo da Silvia Toffanin?Nel corso dell’intervista a Verissimo, andata in onda domenica 27 aprile 2025, Manuel Bortuzzo ha ricostruito la sua relazione con Lulù Selassié, ridimensionandola notevolmente e definendola «una storia durata solo due mesi». Donnapop.it - «Sono allibita da Silvia Toffanin, si è accanita contro di me»: ex gieffina affonda la conduttrice, ecco chi è Leggi su Donnapop.it Un’intervista trasmessa durante l’ultima puntata di Verissimo ha riacceso una polemica mai del tutto sopita. A far scoppiare la scintilla è stato Manuel Bortuzzo, che nel salotto diha parlato a lungo del suo passato sentimentale con Lulù Selassié. Ma le sue parole nonpassate inosservate: l’ex, infatti, è esplosa letteralmente sui social, accusando non solo l’ex compagno di aver raccontato menzogne, ma anche la stessadi aver permesso, secondo lei, un “accanimento” nei suoi confronti.Il caso ha immediatamente fatto il giro del web, dividendo il pubblico e alimentando nuove tensioni attorno a una storia che sembrava ormai archiviata.Cosa ha detto Manuel Bortuzzo da?Nel corso dell’intervista a Verissimo, andata in onda domenica 27 aprile 2025, Manuel Bortuzzo ha ricostruito la sua relazione con Lulù Selassié, ridimensionandola notevolmente e definendola «una storia durata solo due mesi».

