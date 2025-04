Mediobanca non lascia raddoppia | l’offerta su Banca Generali per spiazzare Mps

Generali, dietro la collina”: scomodiamo Francesco de Gregori per approfondire il tema della nuova offerta di MedioBanca riguardante il Leone di Trieste. Dietro la collina scavallata dal gruppo di Piazzetta Cuccia vincendo la battaglia per il rinnovo del consiglio di amministrazione della prima azienda privata italiana, leader continentale nel settore delle assicurazioni c’è.sempre Generali. O meglio, Banca Generali, la controllata dell’azienda guidata da Philippe Donnet che si occupa di wealth management, risparmio gestito, finanza strutturata.La mossa a sorpresa di NagelMedioBanca ha sconfitto il duo formato da Delfin e Francesco Gaetano Caltagirone nella corsa al nuovo consiglio di amministrazione di Generali ma ora deve guardarsi dall’assalto di Monte dei Paschi di Siena, sostenuto proprio dal fondo degli eredi di Leonardo Del Vecchio e dal costruttore romano che ne sono azionisti oltre che dal governo Meloni, all’intera quota del suo capitale. It.insideover.com - Mediobanca non lascia, raddoppia: l’offerta su Banca Generali per spiazzare Mps Leggi su It.insideover.com , dietro la collina”: scomodiamo Francesco de Gregori per approfondire il tema della nuova offerta diriguardante il Leone di Trieste. Dietro la collina scavallata dal gruppo di Piazzetta Cuccia vincendo la battaglia per il rinnovo del consiglio di amministrazione della prima azienda privata italiana, leader continentale nel settore delle assicurazioni c’è.sempre. O meglio,, la controllata dell’azienda guidata da Philippe Donnet che si occupa di wealth management, risparmio gestito, finanza strutturata.La mossa a sorpresa di Nagelha sconfitto il duo formato da Delfin e Francesco Gaetano Caltagirone nella corsa al nuovo consiglio di amministrazione dima ora deve guardarsi dall’assalto di Monte dei Paschi di Siena, sostenuto proprio dal fondo degli eredi di Leonardo Del Vecchio e dal costruttore romano che ne sono azionisti oltre che dal governo Meloni, all’intera quota del suo capitale.

