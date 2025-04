Non solo il Liverpool il Real Madrid va all in su Kerkez | valutazione monstre è un rimpianto per il Milan?

Real Madrid, dopo l`eliminazione in Champions League per mano dell`Arsenal e la sconfitta. Leggi su Calciomercato.com Una rivoluzione che partirà dalle fondamenta. In casa, dopo l`eliminazione in Champions League per mano dell`Arsenal e la sconfitta.

Ancelotti snobba Juventus e Atalanta: "Scudetto, Napoli o Inter. Champions? Real Madrid o Liverpool" - Scudetto e Champions League, Carlo Ancelotti dà le sue previsioni: `snobba` Atalanta e Juventus per la vittoria finale della Serie A, così... 🔗calciomercato.com

Trent Alexander-Arnold Transfer: Real Madrid, Liverpool Ultimo - Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Trent Alexander-Arnold e Cody Gakpo celebrano per Liverpool (foto di Gareth Copley/Getty Images) Il manager del Liverpool Arne Slot ha parlato regolarmente con il giocatore dello star Trent Alexander-Arnold per cercare di convincerlo a rimanere ad Anfield. 🔗justcalcio.com

Liverpool, Alexander-Arnold al Real Madrid? La reazione di un tifoso | VIDEO - Trent Alexander-Arnold, forte difensore del Liverpool, ad un passo dal Real Madrid a parametro zero. Un tifoso dei 'Reds' però non ci sta Secondo i media inglesi, la prossima estate Trent Alexander-Arnold sarà un giocatore del Real Madrid. Diversi tifosi del Liverpool non hanno accolto bene la notizia e uno di loro ha deciso di bruciare la maglia col numero 66. Il video è diventato virale sui social (X/@UnitedAlex7) 🔗pianetamilan.it

Ma quale Real Madrid, Gakpo trattiene Alexander-Arnold a Liverpool: “Speriamo resti” - A ridosso dei festeggiamenti per la Premier, Gakpo ha parlato del suo compagno e prossimo giocatore del Real Madrid Trent Alexander-Arnold ... 🔗derbyderbyderby.it

Liverpool titolo vicino, il Real rischia con l'Athletic - Titolo in dirittura d'arrivo per il Liverpool, in caso di ko dell'Arsenal. Il Real Madrid dopo la delusione Champions spera di non dare addio ... 🔗sportmediaset.mediaset.it