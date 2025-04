Gasperini | Mai detto che avrei lasciato l’Atalanta il futuro è chiaro! Sulla lotta Champions…

Gasperini, allenatore dell’Atalanta, sul suo futuro con il club nerazzurro per la prossima stagione. Tutti i dettagli Gian Piero Gasperini ha parlato dell’Atalanta in occasione del Premio USSI a Coverciano. PREMIO – «Mi fa piacere che il premio sia stato assegnato a me da una associazione così importante. È riferito alla scorsa stagione, . Calcionews24.com - Gasperini: «Mai detto che avrei lasciato l’Atalanta, il futuro è chiaro! Sulla lotta Champions…» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Gian Piero, allenatore del, sul suocon il club nerazzurro per la prossima stagione. Tutti i dettagli Gian Pieroha parlato delin occasione del Premio USSI a Coverciano. PREMIO – «Mi fa piacere che il premio sia stato assegnato a me da una associazione così importante. È riferito alla scorsa stagione, .

Se ne parla anche su altri siti

Gasperini ha detto sì, cambia panchina in Serie A - L’allenatore piemontese potrebbe dire addio all’Atalanta al termine dell’attuale stagione: occhio alla clamorosa occasione in Serie A La stagione va avanti ed in Serie A, soprattutto nella parte alta della classifica, i giochi sono ancora apertissimi. Tre squadre in tre punti, con l’imminente scontro diretto tra Napoli ed Inter che può paradossalmente riportare ancor più in scia Scudetto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. 🔗notizie.com

Conte Juventus, Graziani consiglia: «Avrei detto ad Antonio di non parlare da qui alla fine. Se aveva bisogno di dire qualcosa avrebbe potuto…» - di Redazione JuventusNews24Conte Juventus, Graziani consiglia all’allenatore del Napoli: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore L’ex calciatore Ciccio Graziani ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare le parole del tecnico del Napoli accostato alla Juve. PAROLE – «Sono state dette tante cose ad inizio d’anno da parte mia, alcune posso confermarle, altre non posso confermarle. Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. 🔗juventusnews24.com

Issa Guglielmelli in ESCLUSIVA: “Dopo 8 anni alla Roma mi hanno detto che non avrei trovato più spazio” - Che la Roma sforni una grande quantità di giovani talenti non è una novità. Basterebbe pensare a Calafiori, Scamacca, Frattesi, Pellegrini, Tahirovic, Bove, Pisilli e via dicendo per comprendere l’importante realtà del settore giovanile. Nonostante ciò, ci sono anche coloro che per un motivo o per un altro ancora non sono entrati nel calcio che conta, ma che sperano di farne presto parte. Tra questi c’è Issa Guglielmelli che ha vestito la maglia giallorossa per ben 8 anni, prima di lasciare la squadra della Capitale. 🔗sololaroma.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gasperini senza freni in conferenza: Basta rinnovi con l'Atalanta. E su Lookman...; Gasperini pensa all'addio: Vedremo se interrompere a fine anno; Tonali: Così ho combattuto la ludopatia. Non avrei mai lasciato il Milan. De Ligt mi aveva consigliato la Juventus; Gasperini prepara l'addio all'Atalanta ma punta lo Scudetto: Dobbiamo credere nell'impossibile. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Gasperini: "Ho detto che non avrei rinnovato, non che andavo via" - Gian Piero Gasperini è stato premiato come miglior allenatore della stagione 2023/2024 da Inside. Prima di ritirare il premio, ha parlato a Sky Sport, sottolineando quanto sia importante che la squadr ... 🔗sport.sky.it

Gasperini: "Mai detto di voler andar via, ma soltanto che non avrei rinnovato" - L'allenatore dell'Atalanta ha risposto ad una domanda sul suo futuro a margine della quinta edizione dell'evento "Inside the Sport" a Coverciano ... 🔗ilromanista.eu

Gasperini: "Non rinnoverò il contratto con l'Atalanta. Lookman? Nessuna offesa" - (Adnkronos) – "Come hanno detto in tanti ... per fortuna ci sono stati ragazzi che hanno lasciato perdere. Avrei voluto che un giocatore forte come lui avesse fatto un gesto nei confronti ... 🔗msn.com