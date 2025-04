FOTO | Cody Rhodes agli Universal Studios dopo la bruciante sconfitta di WM 41

Cody Rhodes ha perso l’Undisputed WWE Title per mano di John Cena arrivato così a tagliare il traguardo dei 17 titoli mondiali in carriera. dopo la bruciante sconfitta, l’American Nightmare è sparito dalla programmazione tv non presenziando né al Raw post Mania, né a SmackDown di venerdì.Cody off screenCody Rhodes è attualmente off screen dopo la bruciante sconfitta rimediata a WM 41. Cody, però, è stato “beccato” da una fan agli Universal Studios di Orlando, Florida, che ha condiviso sui social una FOTO con questa didascalia: “Ho incontrato agli Universal Studios il mio wrestler preferito. Un ragazzo d’oro”. Come detto, Cody è al momento “a riposo” e la sensazione è che non lo rivedremo prima di Backlash dove John Cena se la vedrà con Randy Orton nella sua prima difesa titolata. Zonawrestling.net - FOTO: Cody Rhodes agli Universal Studios dopo la bruciante sconfitta di WM 41 Leggi su Zonawrestling.net A WrestleMania 41ha perso l’Undisputed WWE Title per mano di John Cena arrivato così a tare il traguardo dei 17 titoli mondiali in carriera.la, l’American Nightmare è sparito dalla programmazione tv non presenziando né al Raw post Mania, né a SmackDown di venerdì.off screenè attualmente off screenlarimediata a WM 41., però, è stato “beccato” da una fandi Orlando, Florida, che ha condiviso sui social unacon questa didascalia: “Ho incontratoil mio wrestler preferito. Un ragazzo d’oro”. Come detto,è al momento “a riposo” e la sensazione è che non lo rivedremo prima di Backlash dove John Cena se la vedrà con Randy Orton nella sua prima difesa titolata.

Approfondimenti da altre fonti

Papa Francesco, dalla pandemia agli incontri con Mattarella, Zelenky e altri: le foto più iconiche - Dagli innumerevoli incontri con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, agli incontri iconici con alcuni leader mondiali, passando per alcune immagini storiche come quelle durante la pandemia da Covid-19. Il Pontificato di Papa Francesco, Jorge Maria Bergoglio, è stato segnato da diversi momenti cruciali. Non da ultimo, il suo lungo ricovero all’ospedale Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. 🔗lapresse.it

Cody Rhodes: “Non interpreto un personaggio, sono semplicemente me stesso” - Cody Rhodes è campione indiscusso della WWE da un anno ormai, e gran parte del merito va al fatto che i suoi promo sono sempre impeccabili. Infatti, Rhodes ha ammesso che tutto ciò che dice nei suoi promo sono parole sue. Parlando durante il podcast Pardon My Take, Cody ha spiegato che nel wrestling non interpreta un personaggio: è semplicemente se stesso. “The American Nightmare” pensa che una parte del motivo per cui la gente si sente connessa a lui sia legata alla sua famiglia, in particolare all’amore che molti avevano per suo padre. 🔗zonawrestling.net

Lezione choc a Padova: bufera sulle macabre foto dei cadaveri di giovani uccisi dalla droga mostrate agli studenti - Ecco il vero volto degli stupefacenti: fa discutere la lezione choc in un istituto di Padova, dove sono state mostrate in una quarta e quinta superiore le foto dei cadaveri di giovani uccisi dalla droga… Sagome stilizzate, ma eloquenti. L’obiettivo era catturare l’attenzione? Ampiamente raggiunto: e con tanto di mal di pancia e bufera polemica a ruota. E allora: «Sapete cos’hanno in comune questi quattro giovani rappresentati in foto? La droga e me»… Inizia così la lezione choc del professor Giovanni Cecchetto, direttore dell’Unità di Medicina legale e scienze forensi di Pavia, tenuta al ... 🔗secoloditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

The Rock, The Undertaker e John Cena insieme a WrestleMania 40: nottata leggendaria nel wrestling; WWE, Cody Rhodes in trionfo alla Royal Rumble; Wrestling WWE, all'Unipol Arena di Casalecchio delirio per novemila: «Meritate una puntata di Raw o di Smackdown»; Cody Rhodes e l’infortunio mostruoso: sui social gli aggiornamenti, il livido ha raggiunto il polso | FOTO. 🔗Approfondimenti da altre fonti