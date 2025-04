Abodi Atalanta-Lecce non rinviata? Calcio dovrebbe sapersi inchinare

Atalanta-Lecce? Il commento non l'ho espresso direttamente ma mi sono impegnato nel silenzio della comunicazione sperando anche nell'efficacia dell'azione, perché certe cose dovrebbero essere comprese semplicemente richiamando alcuni principi, alcuni valori di fronte ai quali il Calcio dovrebbe sapersi inchinare. Dopodiché la partita c'è stata, quindi quello che doveva essere rappresentato soprattutto dal club, dai giocatori, dagli appassionati, ma io credo che avremmo dovuto veder raccolti tutti questi sentimenti in senso generale, ormai è cronaca. Io credo, ripeto ancora una volta, che il Calcio debba sapere interpretare i sentimenti al di là delle difficoltà oggettive del calendario". Così il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi a margine della presentazione dell'Hub Rete di Palermo.

