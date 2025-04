Putin annuncia una tregua di tre giorni in Ucraina | Siamo pronti ai negoziati di pace Trump sulla Crimea | Non so come si possa restituire a Kiev

Putin ha annunciato un cessate il fuoco di tre giorni in occasione dell’ottantesimo anniversario della vittoria delle truppe sovietiche sul nazifascismo. La tregua, ha fatto sapere il Cremlino, comincerà dalla mezzanotte tra il 7 e l’8 maggio e terminerà alla mezzanotte tra il 10 e l’11 maggio. «Tutte le azioni militari sono sospese in quel periodo. La Russia ritiene che la parte Ucraina seguirà questo esempio. In caso di violazioni del cessate il fuoco dalla parte Ucraina, le forze armate russe daranno una adeguata ed efficace risposta», si legge nella nota diffusa da Mosca. Se confermato, quello annunciato dal Cremlino sarebbe il secondo cessate il fuoco in poche settimane in Ucraina, anche se il primo – malgrado gli annunci – non era stato rispettato. Nello stesso comunicato, il Cremlino ribadisce oggi di essere disponibile a «negoziati di pace senza precondizioni, miranti a eliminare le cause di fondo della crisi Ucraina e all’interazione costruttiva con i partner internazionali». Leggi su Open.online Vladimirhato un cessate il fuoco di trein occasione dell’ottantesimo anniversario della vittoria delle truppe sovietiche sul nazifascismo. La, ha fatto sapere il Cremlino, comincerà dalla mezzanotte tra il 7 e l’8 maggio e terminerà alla mezzanotte tra il 10 e l’11 maggio. «Tutte le azioni militari sono sospese in quel periodo. La Russia ritiene che la parteseguirà questo esempio. In caso di violazioni del cessate il fuoco dalla parte, le forze armate russe daranno una adeguata ed efficace risposta», si legge nella nota diffusa da Mosca. Se confermato, quelloto dal Cremlino sarebbe il secondo cessate il fuoco in poche settimane in, anche se il primo – malgrado gli annunci – non era stato rispettato. Nello stesso comunicato, il Cremlino ribadisce oggi di essere disponibile a «disenza precondizioni, miranti a eliminare le cause di fondo della crisie all’interazione costruttiva con i partner internazionali».

Putin annuncia tregua: Trump pronto a colloqui su Ucraina e Russia - Vladimir Putin ha rilasciato una "dichiarazione molto promettente" sulla tregua. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. "Mi piacerebbe incontrare, parlare con Putin", ha aggiunto Trump. "Discuteremo di cosa sta succedendo tra Ucraina e Russia. Vogliamo che la guerra finisca", ha spiegato dallo Studio Ovale con il segretario generale della Nato Mark Rutte. Il conflitto "ha anche un costo enorme per gli Stati Uniti e altri paesi".

Tregua a tre condizioni per Mosca, ma Peskov frena. E Putin in mimetica nel Kursk prende tempo - Mosca pare abbia messo le carte in tavola. Perché il Cremlino conceda una tregua di 30 giorni, servono tre condizioni imprescindibili: Kiev fuori dalla Nato, nessuna presenza militare straniera sul territorio ucraino e il riconoscimento ufficiale della Crimea e delle quattro province occupate – Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia – come parte integrante della Federazione Russa. Questo il prezzo del cessate il fuoco, secondo quanto riportato dall'agenzia russa Ria Novosti citando Reuters.

Ucraina, Putin annuncia due giorni di tregua per Pasqua - MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Vladimir Putin ha annunciato la "tregua di Pasqua" in Ucraina. Una decisione unilaterale quella assunta dal presidente russo, che ha ordinato alle sue forze armate di sospendere tutte le azioni di guerra fino alla mezzanotte tra domenica e lunedì. L'annuncio, reso noto dal Cremlino, è avvenuto durante un incontro con il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe, Valery Gerasimov.

