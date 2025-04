Ucciso a colpi di pistola in auto mentre fa benzina | fermato un uomo

benzina di Mondragone, comune del litorale casertano. Un commerciante, L.M., è stato Ucciso a colpi di pistola da un uomo, un imprenditore, che ha fatto fuoco mentre la vittima era in auto, per poi allontanarsi sotto gli sguardi terrorizzati del gestore del distributore, situato sulla statale Domiziana, e di altri avventori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. I carabinieri hanno fermato un uomo, il presunto omicida è in caserma dove è attualmente sottoposto a interrogatorio. Alla base del delitto vi sarebbe stato un litigio tra i due uomini, scoppiato per precedenti contrasti economici. I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone stanno verificando se l'incontro tra i due al distributore sia stato casuale o fissato in precedenza con un appuntamento.

