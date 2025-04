In Ritrovarsi a Tokyo Romain Duris padre nell' oblìo per legge

Ritrovarsi a Tokyo", il film che racconta molto della società giapponese attraverso la storia di un padre e di una figlia. Il regista Guillaume Senez dirige Romain Duris nel ruolo di un giovane uomo francese che vive a Tokyo, dove lavora come tassista percorrendo in lungo e in largo la città nella speranza di rincontrare sua figlia Lily.Seguendo le giornate del protagonista emerge la chiusura della della società giapponese verso l'affido congiunto: quando un uomo e una donna si separano, e soprattutto nei casi in cui un genitore sia straniero, uno dei due non ha più diritto di vedere il figlio. Attraverso un racconto feroce e tenero, pieno di sfumature e dettagli, seguiamo il protagonista del film mentre ritrova la speranza, proprio nel momento in cui ha deciso di arrendersi e rientrare nel proprio Paese. Quotidiano.net - In "Ritrovarsi a Tokyo" Romain Duris padre nell'oblìo per legge Leggi su Quotidiano.net Roma, 28 apr. (askanews) - Arriva nei cinema il 30 aprile "", il film che racconta molto della società giapponese attraverso la storia di une di una figlia. Il regista Guillaume Senez dirigenel ruolo di un giovane uomo francese che vive a, dove lavora come tassista percorrendo in lungo e in largo la cittàa speranza di rincontrare sua figlia Lily.Seguendo le giornate del protagonista emerge la chiusura della della società giapponese verso l'affido congiunto: quando un uomo e una donna si separano, e soprattutto nei casi in cui un genitore sia straniero, uno dei due non ha più diritto di vedere il figlio. Attraverso un racconto feroce e tenero, pieno di sfumature e dettagli, seguiamo il protagonista del film mentre ritrova la speranza, proprio nel momento in cui ha deciso di arrendersi e rientrare nel proprio Paese.

Ritrovarsi a Tokyo: trailer del film con Romain Duris - Esce al cinema il 30 aprile Ritrovarsi a Tokyo, il nuovo film di Guillaume Senez con Romain Duris girato nella capitale del Giappone. Il film è stato presentato in anteprima per il pubblico domenica 6 aprile al cinema Nuovo Sacher di Roma, come evento di chiusura di Rendez-Vous – Festival del Nuovo Cinema Francese, promosso da Institut français Italia.

Ritrovarsi a Tokyo: Romain Duris cerca la sua bambina in Giappone - In uscita il 30 aprile distribuito da Teodora Film, Ritrovarsi a Tokyo chiuderà questa sera, presso il cinema Nuovo Sacher di Roma, Rendez-Vous - Festival del Nuovo Cinema Francese.

