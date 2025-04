Nuove telecamere intelligenti nelle gallerie dell' A15 Obiettivo | aumentare la sicurezza

Pontremoli (Massa Carrara), 28 aprile 2025 – Con il completamento dell'installazione di 11 nuove telecamere dotate di intelligenza artificiale, la galleria Cucchero Nord sull'autostrada A15, fra i caselli di Pontremoli e Berceto, ha fatto un deciso passo in avanti in termini di evoluzione tecnologica. L'iniziativa rientra nel vasto piano di modernizzazione e sicurezza predisposto da Salt, la società concessionaria della tratta autostradale, portando a 54 il numero totale di dispositivi intelligenti presenti nelle quattro gallerie disseminate lungo il percorso che attraversa Emilia-Romagna, Toscana e Liguria. Secondo quanto riportato in un comunicato, il percorso di innovazione proseguirà nella seconda parte dell'anno con l'installazione di ulteriori 11 telecamere nella galleria Valico Nord, sempre tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma.

