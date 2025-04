Il silenzio uccide Messina fa rumore flash mob a Piazza Pugliatti in memoria di Sara Campanella

Sara Campanella, che ha profondamente scosso la comunità messinese, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, promuove un momento di raccoglimento e testimonianza contro ogni forma di violenza. Messinatoday.it - "Il silenzio uccide. Messina fa rumore", flash mob a Piazza Pugliatti in memoria di Sara Campanella Leggi su Messinatoday.it A poco meno di un mese dalla tragica uccisione di, che ha profondamente scosso la comunità messinese, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Università degli Studi di, promuove un momento di raccoglimento e testimonianza contro ogni forma di violenza.

"Il gossip fa parte del gioco, ma fa male quando si parla male di te in giro": Sarah Toscano rompe il silenzio dopo le voci sul flirt con Fedez - Ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", Sarah Toscano ha modo di commentare le voci secondo cui a Sanremo avrebbe lasciato una festa in compagnia di Fedez. La cantante bolla quei pettegolezzi come finti, e inizia così a fare i conti con le prime seccature derivanti dall'essere una persona con una certa popolarità: "Il gossip a volte va un po' oltre, sai che una volta che hai una carriera pubblica il gossip fa parte del gioco", spiega nel salotto di Canale 5.

Show e rammarico, la Cavese rimonta e si fa riprendere: il Messina strappa un 3-3 - Rimonta, controrimonta e pareggio: la sfida tra Cavese e Messina, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie C, si chiude con un pirotecnico 3-3. La squadra di Vincenzo Maiuri va in svantaggio, ribalta la gara e segna il terzo gol, ma le disattenzioni difensive le costano la...

Esonero Thiago Motta, fa rumore il silenzio dei suoi ex calciatori: solo un bianconero finora ha salutato l'allenatore sui social - di Redazione JuventusNews24Esonero Thiago Motta: solo Mbangula finora lo ha salutato sui social. Fa rumore il silenzio a più di 24 ore dall'annuncio della Juve A distanza di 30 ore dall'esonero ufficiale di Thiago Motta, fa rumore il silenzio da parte dei calciatori della Juventus. Finora, infatti, non è arrivato nessun messaggio o post di saluto nei confronti del tecnico, tranne quello di Mbangula.

