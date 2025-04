Giornata sicurezza lavoro mamma Thyssen | Non cambia nulla perché nessuno paga

Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro c'è tanta amarezza da parte dei parenti di vittime di incidenti sul lavoro in Italia. Tra loro c'è Rosina Platì, madre di Giuseppe Demasi, morto nel rogo della Thyssen a Torino del 6 dicembre 2007. "E' una vergogna, se venissero applicate le pene penso che qualcosa cambierebbe invece così non cambierà mai niente", dice sconsolata a LaPresse.Ma qualcosa in questi anni è cambiato, oppure no? "Quello che ti posso dire di noi è che non è cambiata la rabbia, non è cambiato il dolore, non è cambiata la voglia di combattere ancora perché non abbiamo avuto giustizia, nessuno ha pagato per quello che ha fatto, ci hanno dato il contentino" ha detto ancora. "Non sappiamo nemmeno se quelli in Germania hanno passato le notti in carcere", spiega."Non è cambiato niente, i morti ci sono ancora, forse più di prima, non c'è sicurezza, i datori di lavoro pensano solo al profitto" dice ancora la donna.

