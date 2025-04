Tracce di Bari sconosciuta | tra villini industrie e antiche memorie

Tracce di Bari sconosciuta: tra villini, industrie e antiche memorie Venerdì 2 maggio, ore 18.00, preparati a scoprire un volto inedito della città!Ci avventureremo nella cosiddetta "città daziaria", un tempo crocevia di commercianti e depositi di generi alimentari, animata da viaggiatori.

