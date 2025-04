Lancio di fumogeni durante Massafra-Galatina emessi 4 Daspo

Galatina – Soccer Massafra”, Campionato di Eccellenza Pugliese girone 20242025 per la semifinale di Coppa Italia. durante la partita, svoltasi alla presenza di circa 300 tifosi, 50 dei quali ospiti, era presente un gruppetto di 4 persone della tifoseria ospite che si sono rese responsabili dell’accensione di diversi artifizi pirotecnici durante l’incontro.In fase successiva, gli episodi specifici sono stati analizzati grazie alla osservazione delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza dello stadio.L’attività di indagine condotta dal personale del Commissariato di P.S. di Galatina ha permesso così di identificare 4 soggetti, tutti appartenenti alla tifoseria Massafranese, già deferiti all’A. Tarantinitime.it - Lancio di fumogeni durante Massafra-Galatina, emessi 4 Daspo Leggi su Tarantinitime.it Tarantini Time QuotidianoIl 14 novembre 2024 si è disputato nello stadio di Nardò l’incontro di calcio tra le squadre “A.S.D.– Soccer”, Campionato di Eccellenza Pugliese girone 20242025 per la semifinale di Coppa Italia.la partita, svoltasi alla presenza di circa 300 tifosi, 50 dei quali ospiti, era presente un gruppetto di 4 persone della tifoseria ospite che si sono rese responsabili dell’accensione di diversi artifizi pirotecnicil’incontro.In fase successiva, gli episodi specifici sono stati analizzati grazie alla osservazione delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza dello stadio.L’attività di indagine condotta dal personale del Commissariato di P.S. diha permesso così di identificare 4 soggetti, tutti appartenenti alla tifoserianese, già deferiti all’A.

