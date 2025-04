Maxi blackout colpisce tutta la Spagna Disagi anche in Francia e Portogallo

blackout mette in ginocchio la Spagna. Servizi interrotti in diverse regioni della penisola. Milioni di persone colpite dall'oscuramento. Metro evacuate a Madrid, Disagi nell'aeroporto della capitale e anche in quello di LisbonaL'articolo Maxi blackout colpisce tutta la Spagna. Disagi anche in Francia e Portogallo proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Maxi blackout colpisce tutta la Spagna. Disagi anche in Francia e Portogallo Leggi su Ildifforme.it mette in ginocchio la. Servizi interrotti in diverse regioni della penisola. Milioni di persone colpite dall'oscuramento. Metro evacuate a Madrid,nell'aeroporto della capitale ein quello di LisbonaL'articololainproviene da Il Difforme.

Se ne parla anche su altri siti

Maxi blackout colpisce Spagna, Portogallo e sud della Francia: indagini in corso - Un maxi blackout ha colpito la Spagna, il Portogallo e parte del sud della Francia. L'erogazione elettrica in Spagna è stata interrotta intorno alle 12.50 per cause sconosciute, mandando in tilt i collegamenti internet e i trasporti in molte regioni, compreso l'aeroporto di Madrid. Le principali compagnie elettriche non hanno dato spiegazioni dell'interruzione del servizio, riferisce El Pais. Secondo fonti governative citate dal quotidiano, il governo sta indagando sulle cause con varie squadre di diversi ministeri, ma ancora non hanno dato indicazioni. 🔗quotidiano.net

Via la maxi gru dal centro della frazione: blackout dell'energia elettrica - Qualche disagio alla collettività in vista, ma la consapevolezza di essere ormai prossimi ad un importante traguardo. Si avviano alla conclusione i lavori sulla nuova scuola di Noventana. Sabato 12 aprile sarà rimossa l’imponente gru che da circa due anni dominava il cantiere con i suoi 50 metri... 🔗padovaoggi.it

Blackout in tutta la Spagna: linee telefoniche interrotte, colpito anche l’aeroporto di Madrid - Dalle 12.30 di lunedì 28 aprile 2025 la Spagna è colpita da un massiccio blackout. Le linee telefoniche sono interrotte in tutto il Paese e risultano colpiti anche l’aeroporto e la metropolitana di Madrid. Nella capitale, i semafori sono spenti e si sono formati giganteschi ingorghi. L’operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia: «Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo». 🔗lettera43.it

Ne parlano su altre fonti

Maxi blackout in Francia, Spagna e Portogallo: enormi disagi per i cittadini. Si teme un attacco hacker; Maxi blackout colpisce Spagna, Portogallo e sud della Francia: indagini in corso; Blackout maxi in Spagna, Portogallo e Sud Francia: interrotto internet, caos trasporti da ferrovie a metro; Porto Rico: blackout colpisce tutto il territorio: 1,4 milioni persone al buio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Blackout maxi in Spagna, Portogallo e Sud Francia: interrotto internet, colpite metropolitane e aeroporto a Madrid - Un'interruzione di corrente ha colpito tutta la Spagna. Anche alcune zone del Portogallo e della Francia sono state coinvolte dal blackout, con disagi ... 🔗msn.com

Maxi blackout elettrico in Spagna, colpiti anche il Portogallo e il sud della Francia. Sconosciute le cause - Il governo ha convocato una riunione di crisi presso la sede centrale di Red Eléctrica. Treni fermi in tutte le stazioni spagnole ... 🔗milanofinanza.it

FLASH: Maxi blackout in Francia, Spagna e Portogallo: si teme un attacco informatico - I blackout hanno colpito le comunicazioni, gli aeroporti, le reti di trasporto ad alta velocità, i semafori e i centri commerciali ... 🔗affaritaliani.it