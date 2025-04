Bisseck Inter altro caso bestemmia? Un labiale potrebbe mettere nei guai il difensore tedesco

Bisseck Inter, altro caso bestemmia? Un labiale potrebbe mettere nei guai il difensore tedesco. I dettagli di GazzettaDopo le polemiche che hanno investito Lautaro Martinez, in casa Inter potrebbe aprirsi un nuovo caso legato a un’espressione blasfema. Questa volta a finire sotto i riflettori è Yann Aurel Bisseck. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega come, al 63? minuto di Inter-Roma, in seguito a un rimpallo sfavorevole durante un’azione offensiva, il difensore tedesco si sarebbe lasciato sfuggire una bestemmia.Pur mancando l’audio, il labiale apparirebbe piuttosto evidente e il video sta rapidamente circolando sui social. Lautaro, per un episodio analogo durante Juventus-Inter, era stato multato di 5.000 euro dopo aver patteggiato. Resta ora da capire come evolverà la situazione di Bisseck: come sottolinea la Rosea, l’assenza della registrazione audio rappresenta un elemento determinante, visto che, senza prova sonora, la sanzione non può essere applicata. Internews24.com - Bisseck Inter, altro caso bestemmia? Un labiale potrebbe mettere nei guai il difensore tedesco Leggi su Internews24.com ? Unneiil. I dettagli di GazzettaDopo le polemiche che hanno investito Lautaro Martinez, in casaaprirsi un nuovolegato a un’espressione blasfema. Questa volta a finire sotto i riflettori è Yann Aurel. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega come, al 63? minuto di-Roma, in seguito a un rimpallo sfavorevole durante un’azione offensiva, ilsi sarebbe lasciato sfuggire una.Pur mancando l’audio, ilapparirebbe piuttosto evidente e il video sta rapidamente circolando sui social. Lautaro, per un episodio analogo durante Juventus-, era stato multato di 5.000 euro dopo aver patteggiato. Resta ora da capire come evolverà la situazione di: come sottolinea la Rosea, l’assenza della registrazione audio rappresenta un elemento determinante, visto che, senza prova sonora, la sanzione non può essere applicata.

Approfondimenti da altre fonti

Inter, altro caso di bestemmia? Il labiale di Bisseck diventa virale sui social - (Adnkronos) – Dopo il caso Lautaro Martinez, tocca a Yann Bisseck? Il difensore dell'Inter è stato uno dei protagonisti della partita di campionato contro la Roma, in primis per il corpo a corpo con N'Dicka nei minuti finali a San Siro. In queste ore, il tedesco è però anche al centro del dibattito social per […] 🔗periodicodaily.com

Inter obbligata allo scudetto? Le spese dicono altro, il caso Juventus – CdS - L’Inter non ha speso proprio tanto negli ultimi anni, soprattutto da quando è arrivato Simone Inzaghi sulla panchina. L’obbligo di scudetto perciò è relativo, non come per la Juventus per il Corriere dello Sport. SPESE – Simone Inzaghi non ha mai goduto di un forte potere economico da quando è arrivato all’Inter come allenatore. Anzi, tutto il contrario. Ogni anno, tolto lo scorso, è stato costretto a vedere i suoi migliori giocatori essere ceduti. 🔗inter-news.it

Bisseck, caso bestemmie solo quando riguarda l’Inter? Di un precedete nessuno ne parla - Nel calcio italiano sembra esserci una sola certezza: i casi “scandalosi” si aprono solo quando coinvolgono le big, soprattutto le squadre vincenti, e al momento tocca all’Inter. Non appena un nerazzurro inciampa in un episodio controverso, si scatena il finimondo. L’ultimo bersaglio? Yann Aurel Bisseck Nessun audio, solo un labiale incerto, eppure: fiumi di articoli, processi sui social e interrogativi sulla Procura Federale. 🔗inter-news.it

Ne parlano su altre fonti

Inter, bestemmia di Bisseck contro la Roma? Rischia la prova tv; Un altro caso bestemmia nell'Inter? Nel mirino Bisseck e un labiale diventato virale; Altro caso bestemmia per l'Inter? Nel mirino questa volta c'è Bisseck; Inter, altro caso di bestemmia? Il labiale di Bisseck diventa virale sui social. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inter, Bisseck come Lautaro: la presunta bestemmia virale sui social, ecco cosa rischia il tedesco - Dopo Lautaro nuovo caso bestemmia in casa Inter: il labiale di un video pare condannare Bisseck che potrebbe essere squalificato e saltare la prossima gara col Verona ... 🔗sport.virgilio.it

Inter, altro caso di bestemmia? Il labiale di Bisseck diventa virale sui social - (Adnkronos) - Dopo il caso Lautaro Martinez, tocca a Yann Bisseck? Il difensore dell'Inter è stato uno dei protagonisti della partita di campionato contro la Roma, in primis per il corpo a corpo con N ... 🔗msn.com

Altro caso bestemmia per l'Inter? Nel mirino questa volta c'è Bisseck - Un altro caso bestemmia agita l'Inter. Questa volta nel mirino è finito Yann Aurel Bisseck, ripreso durante la gara contro la Roma mentre pronuncia un'espressione blasfema dopo un rimpallo sfortunato ... 🔗msn.com