Madrid Arnaldi non si ferma | Dzmuhur battuto e ottavi conquistati

Arnaldi vince ancora a Madrid. Dopo il successo da favola contro Novak Djokovic, l'azzurro ha battuto anche il bosniaco Damir Dzmuhur al terzo turno del torneo spagnolo. Arnaldi ha liquidato la pratica in due set, con un 6-3 6-4 raggiunto dopo una breve interruzione del match causata da misterioso black-out che verso .L'articolo Madrid, Arnaldi non si ferma: Dzmuhur battuto e ottavi conquistati proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Matteovince ancora a. Dopo il successo da favola contro Novak Djokovic, l'azzurro haanche il bosniaco Damiral terzo turno del torneo spagnolo.ha liquidato la pratica in due set, con un 6-3 6-4 raggiunto dopo una breve interruzione del match causata da misterioso black-out che verso .L'articolonon siproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Approfondimenti da altre fonti

Madrid, Arnaldi non si ferma: Dzmuhur battuto e ottavi conquistati - (Adnkronos) – Matteo Arnaldi vince ancora a Madrid. Dopo il successo da favola contro Novak Djokovic, l'azzurro ha battuto anche il bosniaco Damir Dzmuhur al terzo turno del torneo spagnolo. Arnaldi ha liquidato la pratica in due set, con un 6-3 6-4 raggiunto dopo una breve interruzione del match causata da misterioso black-out che verso […] 🔗periodicodaily.com

LIVE Arnaldi-Dzumhur 6-3, 1-0, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: l’azzurro apre il 2° set con un BREAK! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Un doppio fallo anche per il ligure: attenzione! 15-15 Con il rovescio vincente lungoriga Dzumhur. 15-0 Servizio slice a segno di Matteo! 1-0 FUORIIII! Il rovescio in cross difensivo di Dzumhur! BREEEAK! 40-A DOOOOOPPIO FALLO (3°)! Primo del secondo set. Dai Matteo! 40-40 Non ci credo. Non risponde Matteo. Forza, questo game si può vincere. SECONDA! 40-A FAVOLOSA progressione di Arnaldi, che non sbaglia e spinge ribattendo colpo su colpo. 🔗oasport.it

LIVE Arnaldi-Dzumhur 6-3, 3-2, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: a fatica conferma il break il ligure - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Purtroppo le telecamere non ci mostrano le immagini, ci sono dei problemi con la copertura. 40-40 PRIMA VINCENTE! 40-A Di tocco risolve Dzumhur. Palla break. 40-40 Mamma mia però, sulla riga il recupero di Dzumhur. Non c’è verso di respirare in questa partita. A-40 SERVIZIO AL CENTRO; DRITTO COMODO! 40-40 In comando con il dritto gioca un grande punto Arnaldi! 30-40 Mette in rete la demi-volèe Arnaldi: miracolo difensivo di Dzumhur. 🔗oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Madrid, Arnaldi batte anche Dzmuhur e vola agli ottavi; Madrid, Arnaldi non si ferma: Dzmuhur battuto e ottavi conquistati; Matteo Arnaldi non si ferma, batte anche Dzumhur e vola agli ottavi di Madrid; Madrid, Arnaldi non si ferma: Dzmuhur battuto e ottavi conquistati. 🔗Cosa riportano altre fonti

Madrid, Arnaldi non si ferma: Dzmuhur battuto e ottavi conquistati - (Adnkronos) - Matteo Arnaldi vince ancora a Madrid. Dopo il successo da favola contro Novak Djokovic, l'azzurro ha battuto anche il bosniaco Damir Dzmuhur al terzo turno del torneo spagnolo. Arnaldi h ... 🔗msn.com

Il black out ferma Madrid ma non Arnaldi: battuto Dzmuhur, è agli ottavi - Match interrotto per dieci minuti, poi ripreso senza immagini televisive. Al prossimo Matteo affronterà uno tra Tiafoe e Muller ... 🔗gazzetta.it

Blackout a Madrid, Arnaldi-Dzumhur non si vede in tv ma Matteo vola agli ottavi! - L'azzurro supera il bosniaco in due set, ma un guasto all'energia elettrica non permette di guardare il finale del match ... 🔗tuttosport.com