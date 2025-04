Appello di scienziati ed economisti per convertire il debito estero in investimenti climatici al Giubileo

Appello di scienziati ed economisti per convertire il debito estero in investimenti climatici al Giubileo - Un collettivo di eminenti scienziati ed economisti, impegnati da tempo nel progetto relativo al rapporto tra debito e cambiamenti climatici, ha rivolto un appello ai leader mondiali, ai detentori del potere e ai cittadini convenuti in Piazza San Pietro in occasione delle esequie del pontefice argentino. L’invito principale consiste nell’utilizzare il momento del Giubileo come […] L'articolo Appello di scienziati ed economisti per convertire il debito estero in investimenti climatici al Giubileo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

