Tutto ciò che serve al guardaroba di stagione è un abito bianco

bianco si declina in tessuti leggeri che lo rendono adatto per affrontare le giornate più calde con raffinatezza. Ecco sei look street style da copiare ora.Tra i pezzi chiave che non possono mancare nel guardaroba di stagione ci sono una giacca in pelle da combinare con un maxi vestito chiaro, una pochette e delle sneaker Adidas modello Samba. L'abito bianco può essere abbinato anche a un paio di pantaloni: un outfit perfetto per chi desidera una mise raffinata, ma al tempo stesso originale. Invece per esplorare uno storico sobborgo, il polo dress bianco ottico si indossa con un paio di zoccoli con tacco e una tracolla argentata.Nel video di Amica.it, tutti i look con abito bianco a cui ispirarsi per cavalcare le tendenze della primavera estate 2025. GUARDA LE FOTO16 outfit per indossare un abito bianco quest'estate Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Tutto ciò che serve al guardaroba di stagione è un abito bianco Amica.

