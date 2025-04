Mafia? La Regione è complice | il M5s vuole obbligare la Lombardia a costituirsi parte civile nei processi

obbligare la Regione Lombardia a costituirsi parte civile nei processi per Mafia e voto di scambio. A lanciare l’idea è la presidente della commissione speciale antiMafia, trasparenza e legalità Paola Pollini che questa mattina a Milano ha presentato l’iniziativa insieme al deputato M5s Federico Cafiero De Raho e al coordinatore regionale di Libera Lorenzo Frigerio. La proposta di legge, sottoscritta anche dai consiglieri regionali M5s Nicola Di Marco e Paola Pizzighini, ha l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’istituzione regionale nella lotta alla criminalità organizzata, in linea con quanto già previsto da altre Regioni italiane come il Veneto. “La costituzione di parte civile è un gesto di responsabilità istituzionale – commenta la presidente della commissione Pollini – che ribadisce la volontà di non essere complici di quel silenzio e di quell’indifferenza di cui si nutre il potere mafioso”. Ilfattoquotidiano.it - “Mafia? La Regione è complice”: il M5s vuole obbligare la Lombardia a costituirsi parte civile nei processi Leggi su Ilfattoquotidiano.it Una proposta di legge perlaneipere voto di scambio. A lanciare l’idea è la presidente della commissione speciale anti, trasparenza e legalità Paola Pollini che questa mattina a Milano ha presentato l’iniziativa insieme al deputato M5s Federico Cafiero De Raho e al coordinatore regionale di Libera Lorenzo Frigerio. La proposta di legge, sottoscritta anche dai consiglieri regionali M5s Nicola Di Marco e Paola Pizzighini, ha l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’istituzione regionale nella lotta alla criminalità organizzata, in linea con quanto già previsto da altre Regioni italiane come il Veneto. “La costituzione diè un gesto di responsabilità istituzionale – commenta la presidente della commissione Pollini – che ribadisce la volontà di non essere complici di quel silenzio e di quell’indifferenza di cui si nutre il potere mafioso”.

