Controlli ai compro oro della Tuscia la questura scopre numerose pratiche illegali

La questura attenziona i compro oro di Viterbo e provincia. Accertamenti, svolti dalla divisione polizia amministrativa diretta da Giuseppe Amoruso, orientati alla verifica del rispetto della normativa specifica che impone la scrupolosa osservanza di prescrizioni finalizzate a prevenire il riciclaggio.

