Infortuni Fara Eurispes | Scarsa sicurezza realtà allarmante denunciata da 338% lavoratori

Eurispes il lavoro nero è una realtà diffusa: al 40,5% dei lavoratori è successo almeno una volta di lavorare senza contratto. Accanto a questo dato un terzo dei lavoratori denuncia la mancanza di sicurezza sul lavoro. Il 33,8% dei lavoratori afferma di aver lavorato in condizioni di Scarsa sicurezza.

