Principe William re a breve? I segnali

Principe William si sta preparando a diventare re entro pochi anni. Lo hanno detto al Times fonti vicine all'erede al trono, secondo cui il primogenito di Carlo e Diana "continuerà a prendere i figli a scuola" anche una volta salito al trono. È un chiaro segnale che il 42enne sta già pianificando.

