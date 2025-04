Massiccio blackout in Spagna e Portogallo | elettricità e internet non funzionano è caos

blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza corrente e connessione internet . Il governo spagnolo sta indagando con l'aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull'accaduto. Evacuata la metropolitana a Madrid, 7 passeggeri intrappolati a BarcellonaI cittadini di tutte le regioni e del Portogallo hanno segnalato un'interruzione della corrente elettrica poco dopo mezzogiorno. I blackout hanno interessato le comunicazioni, gli aeroporti e le reti di trasporto ad alta velocità sia in Spagna che in Portogallo. Problemi segnalati anche in Francia. Sono stati colpiti anche i semafori ei centri commerciali.

