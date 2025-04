Su auto Samson dash camforse video trasporto corpo Ilaria

auto di Mark Samson, il giovane reo confesso del femminicidio di Ilaria Sula, erano presenti una dash cam e una microsim che sono stati acquisiti dagli inquirenti. Quest'ultima sarà analizzata per verificare anche se nella memoria sono rimasto video che ritraggono il trasporto del cadavere di Ilaria Sula, uccisa da Samson il 26 marzo nel suo appartamento. Quotidiano.net - Su auto Samson dash cam,forse video trasporto corpo Ilaria Leggi su Quotidiano.net All'interno dell'di Mark, il giovane reo confesso del femminicidio diSula, erano presenti unacam e una microsim che sono stati acquisiti dagli inquirenti. Quest'ultima sarà analizzata per verificare anche se nella memoria sono rimastoche ritraggono ildel cadavere diSula, uccisa dail 26 marzo nel suo appartamento.

