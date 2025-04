Foce | Approvare aggiornamento Lea per garantire test molecolari per 87mila pazienti oncologici ogni anno

aggiornamento dei Lea (Livelli essenziali di assistenza), così possono essere garantiti test molecolari per 87mila pazienti ogni anno". Lo chiede in un appello alla premier Giorgia Meloni la Foce, Federazione oncologi, cardiologi ed ematologi. "I due Dpcm che aggiornano i Lea contribuiscono a colmare l'enorme ritardo accumulato, fino a 8 .L'articolo Foce: “Approvare aggiornamento Lea per garantire test molecolari per 87mila pazienti oncologici ogni anno” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cureObesità, cibi processati collegati a 32 effetti dannosi per salute8 marzo: torna il check up della fertilità, sabato visite gratuiteObesità, gli effetti dei cibi processati sulla salute: lo studioSalute, Conni (Med-El): “‘Sound of Sensation’ fa conoscere importanza impianto cocleare” Leggi su .com (Adnkronos) – "Sia subito approvato l'dei Lea (Livelli essenziali di assistenza), così possono essere garantitiper". Lo chiede in un appello alla premier Giorgia Meloni la, Federazione oncologi, cardiologi ed ematologi. "I due Dpcm che aggiornano i Lea contribuiscono a colmare l'enorme ritardo accumulato, fino a 8 .L'articolo: “Lea perper” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cureObesità, cibi processati collegati a 32 effetti dsi per salute8 marzo: torna il check up della fertilità, sabato visite gratuiteObesità, gli effetti dei cibi processati sulla salute: lo studioSalute, Conni (Med-El): “‘Sound of Sensation’ fa conoscere importanza impianto cocleare”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Foce: “Approvare aggiornamento Lea per garantire test molecolari per 87mila pazienti oncologici ogni anno” - (Adnkronos) – "Sia subito approvato l'aggiornamento dei Lea (Livelli essenziali di assistenza), così possono essere garantiti test molecolari per 87mila pazienti ogni anno". Lo chiede in un appello alla premier Giorgia Meloni la Foce, Federazione oncologi, cardiologi ed ematologi. "I due Dpcm che aggiornano i Lea contribuiscono a colmare l'enorme ritardo accumulato, fino a 8 […] 🔗periodicodaily.com

Posti disponibili personale docente e ATA dopo i pensionamenti dal 1° settembre 2025 [In Aggiornamento] - A seguito delle domande di pensionamento presentate dal personale docente e ATA entro il 21 ottobre 2024, gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti disponibili a partire dal 1° settembre 2025. Questi elenchi, che possono essere provvisori o definitivi, indicano le sedi presumibilmente vacanti in ciascuna provincia. È importante notare che l’esito […] The post Posti disponibili personale docente e ATA dopo i pensionamenti dal 1° settembre 2025 [In Aggiornamento] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Aggiornamento WhatsApp, arriva la funzione per foto e video tanto attesa dagli utenti - È in fase di sviluppo un nuovo aggiornamento WhatsApp che porterà una particolare novità per gli utenti che amano condividere foto e video: tutto quello che c’è da sapere. WhatsApp continua ad aggiornarsi per rendere migliore l’esperienza degli utenti che, ormai da tempo, hanno superato la soglia dei 2 miliardi a livello globale. Gli sviluppatori, nel corso di questi anni, hanno introdotto sempre più funzionalità che hanno reso l’applicazione di messaggistica istantanea tra le più scaricate e utilizzate al mondo. 🔗notizie.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Foce: Approvare aggiornamento Lea per garantire test molecolari per 87mila pazienti oncologici ogni anno; Evade dai domiciliari e incrocia i Carabinieri: arrestato; Foce | Approvare aggiornamento Lea per garantire test molecolari per 87mila pazienti oncologici ogni anno. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Foce: "Approvare aggiornamento Lea per garantire test molecolari per 87mila pazienti oncologici ogni anno" - (Adnkronos) - "Sia subito approvato l'aggiornamento dei Lea (Livelli essenziali di assistenza), così possono essere garantiti test molecolari per 87mila pazienti ogni anno". Lo chiede in un appello al ... 🔗msn.com

Tumori: aggiornare subito i Lea per garantire test molecolari a 87.000 pazienti ogni anno - Due decreti fermi da mesi: senza approvazione, terapie innovative ancora fuori portata per migliaia di malati. L’appello della ConFederazione Oncologi, ... 🔗repubblica.it

Nuovi Lea. Cgil: “Si rischia di approvare un buon provvedimento ma velleitario” - Il sindacato dà una prima valutazione sulla proposta di aggiornamento e sottolinea il rischio principale: “I tagli rendono dubbia la copertura finanziaria”. IL FOCUS CGIL SUI NUOVI LEA 09 FEB ... 🔗quotidianosanita.it