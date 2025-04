Si ammala di leucemia a 3 anni guarisce e ora cammina per chi lotta ancora | la storia di Eduard Cristea

leucemia e per dare a un altro bambino una possibilità di vita migliore”. Eduard Cristea, 16 anni, sintetizza con un sorriso e poche parole l’impresa che ha compiuto sabato, quando ha percorso a piedi i 34 chilometri che separano Goldthorpe da Wakefield, in Gran Bretagna per raccogliere fondi da devolvere all’Associazione amici del sorriso che opera al San Matteo e si occupa dei bambini ricoverati in oncoematologia.Sconfitta la leucemia, l’ultima sfida di Eduard: “Io, curato al San Matteo stavolta ho camminato per gli Amici del sorriso”Anche Eduard è stato uno di quei pazienti, si è ammalato di leucemia quando aveva 3 anni e, racconta “da solo non avrei potuto farcela”. Grazie a tutta l’équipe sanitaria e ai volontari da 11 anni è guarito, ma anche ora che si è trasferito oltre la Manica continua a pensare a Pavia. Ilgiorno.it - Si ammala di leucemia a 3 anni, guarisce e ora cammina per chi lotta ancora: la storia di Eduard Cristea Leggi su Ilgiorno.it Pavia, 28 aprile 2025 – “Un’occasione per ricambiare tutto l’aiuto che ho ricevuto quando ho avuto lae per dare a un altro bambino una possibilità di vita migliore”., 16, sintetizza con un sorriso e poche parole l’impresa che ha compiuto sabato, quando ha percorso a piedi i 34 chilometri che separano Goldthorpe da Wakefield, in Gran Bretagna per raccogliere fondi da devolvere all’Associazione amici del sorriso che opera al San Matteo e si occupa dei bambini ricoverati in oncoematologia.Sconfitta la, l’ultima sfida di: “Io, curato al San Matteo stavolta hoto per gli Amici del sorriso”Ancheè stato uno di quei pazienti, si èto diquando aveva 3e, racconta “da solo non avrei potuto farcela”. Grazie a tutta l’équipe sanitaria e ai volontari da 11è guarito, ma anche ora che si è trasferito oltre la Manica continua a pensare a Pavia.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Limbiate, la piccola Adele si ammala di leucemia a nemmeno 2 anni. Mamma Martina lancia una raccolta fondi: “Non lasciateci soli” - Limbiate (Monza e Brianza), 23 aprile 2025 – I genitori di bambini malati lo sanno bene, a loro spese: quando arriva una diagnosi terribile, la vita sembra finire all’improvviso. Manca il fiato, il futuro si fa nero. E, a volte, rischia di travolgere anche nel concreto le possibilità pratiche delle famiglie coinvolte. È quello che sta accadendo alla famiglia della piccola Adele, un anno e dieci mesi, di Limbiate. 🔗ilgiorno.it

Farmaci, Coco (Novartis): “Da 20 anni impegnati in gestione leucemia mieloide cronica” - (Adnkronos) – "Novartis è impegnata da oltre vent'anni nella gestione della leucemia mieloide cronica, con soluzioni terapeutiche che hanno completamente rivoluzionato il paradigma di questa malattia". Lo ha detto Paola Coco, direttore medico di Novartis Italia, in occasione del press talk di Novartis dal titolo 'Qualità di vita e leucemia mieloide cronica: la ricerca che […] 🔗periodicodaily.com

Morì di leucemia a 17 anni, inaugurata un'aula in memoria di Andrea Sturlese - Questa mattina è stata inaugurata al liceo scientifico Fulcieri Paulucci Di Calboli di Forlì l’aula “Andrea Sturlese”, un ambiente didattico concepito per stimolare la creatività, la collaborazione e l'apprendimento attivo degli studenti, realizzato grazie al desiderio comune della famiglia e... 🔗forlitoday.it

Ne parlano su altre fonti

Si ammala di leucemia a 3 anni, guarisce e ora cammina per chi lotta ancora: la storia di Eduard Cristea; Adele si ammala di leucemia: una raccolta fondi per aiutare la famiglia; Limbiate, la piccola Adele si ammala di leucemia a nemmeno 2 anni. Mamma Martina lancia una raccolta fondi: “Non lasciateci soli”; Allattamento e patologia tumorale nel periodo infantile. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Si ammala di leucemia a 3 anni, guarisce e ora cammina per chi lotta ancora: la storia di Eduard Cristea - Ex paziente di oncoematologia ha marciato per 34 chilometri per raccogliere 652 euro per l’associazione “Amici del sorriso” del San Matteo ... 🔗ilgiorno.it

Limbiate, la piccola Adele si ammala di leucemia a nemmeno 2 anni. Mamma Martina lancia una raccolta fondi: “Non lasciateci soli” - La bimba è ricoverata da marzo reparto di oncoematologia pediatrica del San Matteo di Pavia, mentre la mamma ha partorito il secondo figlio. Per stare vicino alla figlia il papà ha preso un congedo ma ... 🔗msn.com

Adele si ammala di leucemia, il papà è costretto a lasciare il lavoro: una raccolta fondi per aiutare la famiglia - Questo doveva essere un periodo di festa per la famiglia di Adele, una bimba di quasi due anni che ... Ma il 3 marzo Adele non sta bene, i genitori la portano in ospedale e lì arriva la doccia fredda: ... 🔗monzatoday.it