Non si ferma all' alt nel centro di Napoli | investiti i poliziotti

Napolitoday.it - Non si ferma all'alt nel centro di Napoli: investiti i poliziotti Leggi su Napolitoday.it Nella notte appena trascorsa la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne napoletano con precedenti di polizia, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.In particolare gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via.

