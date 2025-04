Il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco inizierà il 7 maggio

maggio il giorno di apertura del prossimo Conclave in Vaticano. Lo ha confermato ufficialmente la Santa Sede, annunciando che nella mattina si terrà nella Basilica di San Pietro la tradizionale messa Pro eligendo Pontifice, celebrata dal Decano del Collegio Cardinalizio. Nel pomeriggio, i cardinali elettori si trasferiranno poi nella Cappella Sistina, dove si aprirà la prima riunione formale del Conclave per l’elezione del nuovo pontefice.L’annuncio della data è stato dato anche dal direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, sottolineando così l’avvio del percorso che porterà alla scelta del successore di Papa Francesco.Il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco inizierà il 7 maggioIn questi giorni, in Vaticano, i cardinali sono impegnati nelle Congregazioni generali, incontri preliminari che precedono il vero e proprio Conclave. Lanotiziagiornale.it - Il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco inizierà il 7 maggio Leggi su Lanotiziagiornale.it Sarà il 7il giorno di apertura del prossimoin Vaticano. Lo ha confermato ufficialmente la Santa Sede, annunciando che nella mattina si terrà nella Basilica di San Pietro la tradizionale messa Pro eligendo Pontifice, celebrata dal Decano del Collegio Cardinalizio. Nel pomeriggio, i cardinali elettori si trasferiranno poi nella Cappella Sistina, dove si aprirà la prima riunione formale delper l’elezione del nuovo pontefice.L’annuncio della data è stato dato anche dal direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, sottolineando così l’avvio del percorso che porterà alla scelta deldi.Ilperildiil 7In questi giorni, in Vaticano, i cardinali sono impegnati nelle Congregazioni generali, incontri preliminari che precedono il vero e proprio

