Roger Stone quando la strategia indossa l’abito

Roger Stone. Mr.Stone non si limita a muoversi tra le strutture del potere: le incarna. Con un guardaroba calibrato quanto le sue mosse politiche e una presenza che precede ogni parola, Stone si muove nel punto esatto in cui il teatro incontra la politica e dove l'immagine diventa parte integrante dell'influenza.Definirlo un consulente sarebbe riduttivo. Stone è un creatore di miti, un marchio vivente, una figura immutabile nel retroscena della politica americana. Amato o temuto, il suo peso politico resta innegabile. È uno dei rari personaggi nella politica statunitense ad aver ricoperto sia il ruolo di kingmaker che quello di capro espiatorio—e ad averli entrambi interpretati con uguale, sfacciata maestria.Pochi conoscono Donald Trump da così tanto tempo e da così vicino.

